Martine Jonckheere opnieuw getroffen door borstkanker: “De chemokuur, daar ben ik het meest bang voor”

Jonckheere kreeg de diagnose net voor kerst te horen. Het gaat ditmaal om haar rechterborst, want 16 jaar geleden werd de linkerborst verwijderd. “Ik onderga nu allerlei onderzoeken op uitzaaiingen, en men gaat ook uitzoeken of het een genetisch bepaalde kanker is”, aldus de actrice. “Naargelang de resultaten van de onderzoeken op 10 januari zal ik dan te horen krijgen wat me te wachten staat. En waarschijnlijk word ik dan de 13de geopereerd.”

“Of ik nu bang ben? De chemokuur, daar ben ik het meest bang voor”, zegt Jonckheere. “En vooral de chemopil achteraf, die je een vijftal jaar moet nemen. Ik geloof nu zelfs tien jaar. Die pil doet afbreuk aan je beenderstelsel. Daar heb ik vorige keer serieus van afgezien. Een borstamputatie? Die kans zit er opnieuw dik in. Maar alles zal afhangen van de resultaten. Ik weet het, dat is radicaal, zo’n borstamputatie, maar als ik het niet doe, bestaat de kans dat ik over twee jaar weer een tumor heb. Als ik hiermee mijn leven kan redden, hoef ik er niet lang over na te denken.”

“Men mag proberen om mij eronder te krijgen, maar ik kom er altijd weer bovenop”, klinkt Jonckheer strijdvaardig. “Soms steekt er wel een ongerustheid de kop op – ik ben tenslotte 16 jaar ouder dan de eerste keer – maar ik geef me niet zomaar gewonnen. Het is wel vervelend dat ik er alle dagen mee geconfronteerd word, met die kanker. Omdat deze keer mijn borst echt pijn doet. Ik kan niet meer gaan lopen, want elke schok voel ik, en als ik op mijn rechterzij slaap, word ik wakker. Dat was zestien jaar geleden anders, toen voelde ik niets. Ach... Soms heb ik een dipje, maar dan huil ik eens goed uit en kan ik er weer tegenaan.”