Ivan De Witte zet na 23 jaar voorzitterschap deur op een kier voor opvolging: “Ben bereid na te denken over mijn positie”

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte (76) was te gast in de podcast De Tribune en heeft daar twee actuele thema’s over AA Gent getackeld: de zoektocht naar externe investeerders, gekoppeld aan zijn opvolging en de minnelijke schikking die algemeen directeur Michel Louwagie trof in het dossier Propere Handen, waardoor het niet tot een proces komt rond fraude en witwassen. Na ruim 23 jaar voorzitterschap is De Witte bereid de fakkel door te geven.

Ivan De Witte is sinds de zomer van 1999 -23,5 jaar dus- voorzitter van AA Gent, maar zet de deur open voor een nieuwe naam. AA Gent sloot voor het derde jaar op rij af met verlies, op de jongste jaarrekening 6 miljoen. De Witte denkt daarom -in navolging van heel wat Belgische clubs- na over externe investeerders, maar dat betekent ook openstaan voor nieuwe bewindvoerders naast of in de plaats van hemzelf en algemeen directeur Michel Louwagie.

“Ook wij moeten nadenken over externe investeerders”, zei Ivan De Witte in de Podcast De Tribune. “Een club als Gent moet altijd meestrijden in de bovenste regionen van het klassement. Om nu te wedijveren in de voetbalwereld zijn grote vermogens haast noodzakelijk geworden. Uit principe hebben we dat lang niet gedaan, maar ook wij moeten nu open beginnen te staan voor externe investeerders. Als de juiste partij zich aanbiedt én het ten goede komt van onze club, ben ik bereid om na te denken over mijn positie. Er zijn momenteel al interessante pistes, maar ik zal niet zomaar de eerste de beste instantie binnenlaten in onze club. Ik heb altijd garant gestaan voor het welzijn van de club en wil dat ook met een mogelijke opvolger garanderen. De waarden van de organisatie of persoon moet bij de club passen.”

“Schikking is geen schuldbekentenis”

Verder ging Ivan De Witte in op de minnelijke schikking die algemeen directeur Michel Louwaie trof in het zogenaamde dossier Propere Handen. Louwagie was een van de 57 namen die in het dossier rond fraude en witwassen naar de rechter werd doorverwezen. Hij maakte gebruik van de mogelijkheid een minnelijke schikking te treffen, waardoor het niet tot een proces komt.

“Het is goed om te zeggen dat een minnelijke schikking geen schuldbekentenis is”, zegt De Witte. “Een schikking leek ons de beste optie.”

Op de exacte feiten waarvan Michel Louwagie verdacht wordt, ging De Witte niet concreet in.

“Het gaat over een drietal zaken, maar als club zijn we tot de conclusie gekomen dat die het functioneren van Michel Louwagie niet in de weg staan. Integendeel zelfs.”

Louwagie betaalt de boete zelf. “Als de club dat zou betalen, zou er pas vermenging van feiten zijn.”