Stad van Harry en Meghan geëvacueerd voor noodweer

De autoriteiten in Californië hebben maandag de evacuatie bevolen van de stad Montecito, waar de Britse prins Harry en Meghan Markle wonen. De luxueuze villa’s in de stad worden bedreigd door modderstromen.

De Amerikaanse staat aan de westkust wordt al dagenlang geteisterd door stormen met extreme regenval. Rivieren in de regio zwellen aan en er wordt gevreesd voor zware overstromingen. Duizenden gezinnen vielen al zonder stroom.

Op sommige plaatsen hebben de autoriteiten bewoners opgeroepen te vertrekken, op andere plaatsen worden ze net gevraagd om binnen te blijven omdat straten door overstromingen en landverschuivingen versperd zijn.

Een van de plaatsen waar een evacuatiebevel is uitgevaardigd, is Montecito. De stad ten noorden van Los Angeles is een bolwerk van beroemdheden. Naast Harry en Meghan hebben onder anderen ook actrice Jennifer Aniston en presentatrice Oprah Winfrey er een huis waarvan de waarde in de miljoenen loopt.

Er is al heel veel regen gevallen in de regio en de weerdiensten voorspellen nog meer. Het maakte de stad, die omringd is door bergen die vijf jaar geleden met bosbranden te maken kregen, erg kwetsbaar voor aardverschuivingen. De lokale brandweer heeft dan ook opgeroepen tot evacuatie. Het is niet duidelijk of die oproep goed wordt opgevolgd.