Oom van slachtoffertje (11), reageert vanuit Dubai: “We zullen reageren, maar niet zoals de burgemeester denkt”

Antwerpen

Het 11-jarige meisje dat maandagavond om het leven kwam bij de aanslag in de Nieuwdreef in Merksem, is het nichtje van Othman E.B., volgens politie en justitie één van de grootste cocaïnesmokkelaars die ons land ooit heeft voortgebracht. Othman E.B. reageert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. “We zullen reageren, maar niet zoals de burgemeester van Antwerpen denkt.”