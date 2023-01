24-jarige Bo overleed aan hartfalen tijdens nieuwjaarsfeest in Zutendaal

De 24-jarige Bo Gilissen, die zaterdagnacht overleed tijdens een nieuwjaarsfeest in jeugdhuis De Kaller in Zutendaal, is gestorven aan hartfalen. Dat bevestigt zijn boezemvriend Arthon Gregoor.

Zaterdagavond vond in Zutendaal het traditionele Feest van de Vurige Hoop plaats. Nadat het nieuwjaarsfeest op het Vijverplein om 23 uur afgelopen was, trok jong en oud naar jeugdhuis De Kaller om door te vieren. Maar rond middernacht werd de 24-jarige Bo Gilissen plots onwel en viel hij op de grond. Omstaanders en de hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

Het parket Limburg startte het draaiboek van ongewone sterfgevallen op. Maandag vond de autopsie plaats. Daaruit is gebleken dat de 24-jarige Zutendalenaar een natuurlijke dood is gestorven. “Bo is overleden door hartfalen, met name een vernauwing van de kransslagader”, zegt boezemvriend Arthon Gregoor. “Het is verschrikkelijk.” cn/siol