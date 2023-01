Slachtoffer van aanranding richt open brief aan minister Van Quickenborne: “Ik was verbouwereerd”

Beerzel, Mechelen

“Ik hoor het u graag uitleggen aan mijn dochter. En aan de uwe binnen enkele jaren.” Dat schrijft Margot Cattersel (33) uit Beerzel (Putte) in een open brief aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) nu ze vernomen heeft dat haar aangifte van een aanranding in het station van Mechelen al na een maand geen gevolg meer krijgt. “Nochtans zijn er goeie beelden van de dader.”