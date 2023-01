Erik van Loon reed zijn laatste Dakar, Olivier Imschoot “hoopt dat er na rustdag op normaal ritme kan gereden worden”

Erik van Loon (Toyota) heeft tijdens de rustdag aangekondigd dat hij zijn laatste Dakar gereden heeft. In de tweede etappe eindigde de Nederlander als tweede op 14 seconden van ritwinnaar Al-Attiyah (Toyota). Na afloop van de vierde etappe stond de Nederlander zelfs in de top tien. In de zevende etappe crashte Van Loon en dat was meteen zijn laatste wapenfeit als Dakarist. De Nederlander reed dertien Dakars.

De beslissing om te stoppen, werd genomen voor de start van deze Dakar. Na zijn crash in de zevende etappe dacht hij nog eens na over zijn eerder genomen beslissing. De conclusie bleef dezelfde: dit was zijn laatste Dakar. Maar Van Loon blijft wel actief in de rallyraid en rallysport.

“Het zat er natuurlijk wel een beetje aan te komen”, zegt Van Loon. “Het was mijn dertiende Dakar en ik ging voor mijn tiende finish. Ik heb hele mooie momenten beleefd, geweldige avonturen meegemaakt en er bijzondere vriendschappen aan overgehouden. De Dakar Rally is vaak hard voor me geweest, maar heeft me ook veel gegeven. Het heeft me gevormd tot wie ik ben. Aanpakken, doorzetten en samen iets bereiken. Ik vind het een fantastische sport, maar beleef inmiddels meer plezier aan de andere rally’s. Deze twee weken zijn enorm zwaar en het risico is ontzettend hoog op dit niveau. Als je dan zo’n zware crash meemaakt, ga je daar toch eens goed over nadenken.”

© EPA-EFE

Van Loon had liever gestopt op een hoogtepunt, maar het mocht niet zijn. “In 2021 viel ik uit na aanhoudende technische problemen, in 2022 wilde ik goed voor de dag komen. Door de positieve coronatest mocht dat niet zo zijn, dus ging ik de Dakar van 2023 in na een goede voorbereiding. Met de nieuwe Toyota Hilux van Overdrive Racing heb ik goede rally’s gereden met mooie prestaties. Dat valt dan een beetje in het niet hier tijdens deze Dakar Rally. Voor de Dakar is veel aandacht, voor de andere rally’s veel minder, terwijl dat misschien wel veel leuker is.”

Olivier Imschoot hoopt dat pech na rustdag verleden tijd is

De eerste Dakar-week kon niet bepaald de verwachtingen van Hugues Moilet en Olivier Imschoot (Optimus) inlossen, met een resem lekke banden, gebroken velgen en vooral vier kapotte aandrijfassen. Tijdens de rustdag maakte Olivier Imschoot maandag de balans op. Vanaf dinsdag hoopt de Oost-Vlaming om een normale Dakar te rijden.

Een lunch op een normaal uur, een bezoek aan de osteopaat en even poolshoogte nemen hoe de mecaniciens Pascal en Yannick aan het werk zijn. Dat is het zowat qua activiteit voor Olivier Imschoot tijdens de rustdag. “Hugues en ik kennen elkaar een jaar, maar dit is onze eerste wedstrijd samen. Eigenlijk was er geen aanpassingsperiode nodig. We verstaan elkaar zeer goed”, zegt hij.

De weg naar de rustdag in Riyadh liep niet bepaald over rozen voor het duo. “Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik hier al twee weken aan het werk ben”, aldus Imschoot. “Eerst waren er de lekke banden en de kapotte velgen. Ik ben gestopt met tellen om eerlijk te zijn. Maar wij zijn niet de enigen die lek hebben gereden. Deze ochtend hebben we de laatste banden besteld. De leverancier heeft er geen meer. Dat zegt voldoende. Met nog zes etappes voor de boeg zullen er toch wat deelnemers op hun tellen moeten passen en hun rijstijl aanpassen, anders komt dat niet goed.”

© BELGA_HANDOUT

Behalve lekke banden waren de aandrijfassen op de Optimus als tandenstokers. “De eerste was een fout van ons maar al de anderen was brute pech. We hebben zelfs twee assen op één dag gebroken. Met maar één in de koffer zat er niets anders op om bij een kampvuur te wachten op de assistentietruck. We hadden alles gedemonteerd zodat hij aan het werk kon. Nadien moesten we nog zo’n 200 km in het donker rijden. Op vrijdag waren we goed aan het rijden tot we iets te hard over een zeer hoge duinen reden. Een afgebroken duin zo bleek waarna we vijf keer over de kop gingen om uiteindelijk terug op onze wielen te staan. Het was heftig. De voorruit was stuk, een velg was van de band. Met nog heel wat kilometers voor de boeg stonden we voor een serieuze uitdaging. En dan volgde ook nog eens een lange verbindingsetappe. Met een kapotte voorruit, hevige regenval en volledige duisternis was het toch wel pittig. Op zaterdag ging alles goed, haalden we zo’n 45 deelnemers in tot opnieuw een aandrijfas brak. Balen, ik kan het niet anders zeggen.”

“Ik hoop dat we dinsdag een Dakar op een normaal ritme kunnen rijden en dat we tegen donderdag wat progressie gemaakt hebben zodat we in de duinenpartij The Empty Quarter een normale startpositie kunnen hebben. Als dat niet lukt, dan moet je weer achteraan rijden en dan wordt het pas pittig”, besluit Imschoot.