“In de voormiddag blijft het droog, nadien trekt er een regenzone over onze provincie”

Tijdens het eerste deel van de dag waait de wind aan gemiddeld 4 Beaufort uit het zuidwesten. In de loop van de namiddag wordt dat stilaan 5 Beaufort uit het zuidwesten.

De temperatuur is bijna normaal te noemen met lange tijd waardes rond 6 à 7°C. In het tweede deel van de avond zal de temperatuur echter weer een zetje krijgen. Dan komt er namelijk weer een opstoot van zachte luchtmassa’s waardoor het in de nacht naar woensdag steeds zachter zal worden. Na middernacht krijgen we zelfs waardes boven 10°C. De wind blijft vrij krachtig vanuit het zuidwesten waaien met kans op rukwinden tot 60 km/u.

In de nacht naar woensdag blijft het vrij winderig met windvlagen tot zo’n 50 km/u.

Na een droge periode kondigt zich in de vroege ochtend alweer een volgende regen- en buienzone aan.

