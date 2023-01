Misdaadexpert na aanslag waarbij meisje (11) omkwam: “We kunnen alleen maar hopen dat er geen cirkel van wraak komt”

“Antwerpen heeft tot nu altijd geluk gehad dat het nooit tot een ongeluk is gekomen. Nu kunnen we alleen maar hopen dat er geen cirkel van wraak komt.” Dat zegt antropoloog en misdaadjournalist Teun Voeten. Enkele jaren geleden schreef hij in opdracht van het Antwerpse stadsbestuur een boek over de drugsproblematiek in de havenstad.

Het drugsgeweld woedt al jaren in Antwerpen, maar nooit met zo’n tragische afloop. Was dit een ongeluk dat er zat aan te komen?

“Er zijn de afgelopen jaren zoveel incidenten geweest in Antwerpen, maar het bleef altijd bij symbolisch geweld. Een granaat voor de voordeur, een paar kogels in de gevel. Er zijn nooit echt mensen geviseerd. Het geweld is altijd gericht op intimidatie, niet op het uitschakelen van vijanden. In Amsterdam daarentegen worden wél mensen geëxecuteerd. In Antwerpen zit het drugsgeweld voor een groot stuk bij Marokkaanse families of clans die elkaar allemaal kennen. Die gaan elkaar niet zo snel omleggen, want vroeg of laat zijn ze familie van elkaar.”

“Dit was het zoveelste voorbeeld van symbolisch geweld dat helaas helemaal fout gelopen is. An accident waiting to happen.”

Wat betekent dit voor het drugsgeweld in Antwerpen? Dreigt het nu helemaal uit de hand te lopen?

“Het is uiteraard goed mogelijk dat die familie wraak zal nemen. Dan zit je met een cirkel van wraak en kan het helemaal uit de hand lopen. Ik ken die familie niet en kan niet in de toekomst kijken, maar in sommige milieus zit de logica zo in mekaar: als groep A je dochter doodschiet, dan neem je wraak op groep A. Zo simpel is dat. Het is in elk geval ontzettend triest, vooral voor de familie van het slachtoffer.”

“Maar ook de daders zelf hebben dit niet gewild. Ik denk dat zij er vanavond (gisteravond, red.) ook van wakker zullen liggen en ontzettende spijt hebben.”

Wat moet er nu gebeuren om het geweld een halt toe te roepen?

“Er bestaat jammer genoeg geen quick fix. Het is goed dat burgemeester Bart De Wever krachtig optreedt tegen de drugscriminaliteit, al noem ik het liever geen war on drugs. Dit is een oorlog tussen rivaliserende bendes. Als ik sommigen dan op sociale media zie reageren dat De Wever moet aftreden omwille van dit incident: ik vind dat niet correct. Dit is niet de schuld van de overheid, maar van de bendes.”

“Ik noem het zelf de hybride strijd tegen een multidimensionaal drugsgerelateerd complex. Dat is een strijd op heel veel niveaus. Tegen kleine dealers op straatniveau, tegen de middengroep die schiet en met granaten gooit en tegen de allergrootste bazen. Je kan het geweld niet uitroeien, maar je kan het wel beperken. De Wever erkent het probleem en voert actie op al die fronten. In Antwerpen kijken ze wat er in Colombia gebeurt, pakken ze de kleine dealers, spreken ze gebruikers aan op hun verantwoordelijkheid en proberen ze grote partijen te onderscheppen in de haven. In Amsterdam gebeurt er amper iets.”(jvde)