Olivier S., een 37-jarige man uit Seraing, had het meisje vorige week donderdag via Snapchat gesproken. — © RR

Het 14-jarige meisje dat eind vorige week dood werd teruggevonden in het Luikse Ougrée was enkele uren na haar afspraak met haar vermoedelijke moordenaar al om het leven gebracht. Olivier S. benaderde haar via Snapchat en lokte haar met 3.000 euro “om solden te gaan doen”.