Bart Wellens poneert theorie over tegenvallende resultaten van Mathieu van der Poel in het veld: “Door die positie kan hij minder goed sturen”

De afgelopen weken staat Mathieu van der Poel in het veldrijden in de schaduw van Wout van Aert, die de overwinningen er blijft opstapelen. De Nederlander laat te veel steken vallen en dat heeft ook Bart Wellens gezien. Al heeft hij daar wel een verklaring voor.

“Zijn positie is veranderd sinds Van der Poel zo’n drie à vier jaar geleden echt wegcoureur is geworden”, legt Wellens uit. “Je zit dieper en er komt meer druk te staan op je voorwiel. Mathieu is daardoor veel meer fouten beginnen te maken. Dat zag je de voorbije jaren ook bij Van Aert. Al vind ik wel dat hij nu beter stuurt dan vroeger. Maar nog altijd niet beter dan Mathieu. Bij hem zie je dat hij door die wegpositie aan te nemen minder kan sturen in het veld. Zeker met de snelheid waarop zij een bocht nemen of door zand rijden. Maar enkele jaren terug was Van der Poel die houding nog niet gewoon omdat hij comfortabeler op de fiets zat, nu zit hij meer in die aerodynamische wegpositie en dan ga je ook iets meer fouten maken. Al kunnen mannen zoals Van der Poel die fouten compenseren met hun kracht en er toch nog iets van maken.”

“Bovendien staan de camera’s ook continu op hen beiden gericht en ziet iedereen: ‘oh, hij (Van der Poel, red.) is alweer gevallen. Maar nee, op zich kan het geen kwaad want ze compenseren hun fouten zoals ik zei, maar ik ben er wel van overtuigd dat je door de wegpositie meer voorover leunt en zo aerodynamischer zit en met als gevolg minder goed kan sturen tijdens de cross”, concludeert Wellens.