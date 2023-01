Strafuitspraak Harvey Weinstein uitgesteld tot 23 februari

De uitspraak over de straf voor voormalig Hollywoodproducent Harvey Weinstein, die aan het eind van zijn proces schuldig is bevonden aan verkrachting en aanrandingen, is maandag door de rechter uitgesteld tot 23 februari.

De 70-jarige voormalige “koning van de film” en producent van bekroonde hits als ‘Pulp fiction’, die tegen zijn veroordeling in beroep wil gaan, riskeert tot 18 jaar celstraf nadat hij in december werd veroordeeld voor de verkrachting en twee aanrandingen van een model in 2013.

De verdediging moet haar argumenten om een nieuw proces te krijgen voorleggen op de volgende zitting op 23 februari. Als het beroep wordt afgewezen, zal de strafmaat nog dezelfde dag worden uitgesproken, zie rechter Lisa Lench maandag.

Weinstein zit al een straf van 23 jaar uit nadat hij in 2020 in New York werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten. In augustus stond het Hooggerechtshof van New York hem echter toe in beroep te gaan tegen die veroordeling, die een belangrijke overwinning betekende voor de MeToo-beweging.