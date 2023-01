De federale regering en Engie hebben een akkoord afgesloten over een levensduurverlening van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. Dat heeft Vivaldi maandag bekendgemaakt. Bedoeling is dat de twee kerncentrales vanaf november 2026 - na een update - weer volledig kunnen draaien. Wat staat er in het akkoord? En is het bindend?