“Sylla verdiende rood”: ref Visser zat zondag fout volgens scheidsrechtersbazen

Daags na de topper KRC Genk-Club Brugge kwam het Referee Department nog terug op de zware overtreding van Club-verdediger Sylla op Paintsil, waarvoor ref Visser verrassend slechts geel trok. Volgens de scheidsrechtersbazen was Sylla duidelijk te laat en raakte hij op volle snelheid en met hoge intensiteit de aanvaller van KRC Genk. “Omdat hij bovendien geen enkele intentie en mogelijkheid had om de bal te spelen en de veiligheid van de tegenstander in gevaar bracht, verwacht het Referee Department een rode kaart voor deze fout.”

Opvallend: het Referee Department begrijpt dat de VAR geen ‘on-field review’ vroeg aan de scheidsrechter omdat niet alle technische criteria aanwezig waren voor een interventie. Wat deze criteria precies mogen zijn, is niet duidelijk. (mg)