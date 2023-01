Sieg De Doncker (Koen) verdwijnt uit ‘Familie’: “Misschien moet ik nu eens zelf een programma gaan bedenken”

Dan toch. Terwijl het er eerst op leek dat Koen (Sieg De Doncker) niet gestorven was door de zware klap die Véronique (Sandrine André) hem toe bracht, bleken de verwondingen uiteindelijk toch fataal. Exit Koen in ‘Familie’, en dus ook Sieg. “Nu heb ik geen excuses meer om mijn huis niet verder af te werken”, lacht hij.

De aflevering van Familie van maandag was nog een spannend vervolg op de midseizoensfinale van vorige vrijdag. De kijkers kwamen immers te weten wat de dodentol is na de heftige gebeurtenissen. Even zag het ernaar uit dat zowel nonkel Raymond (Frans Van der Aa) als Koen de aanslag op hun leven overleefd hadden. Maar niets is minder waar. Terwijl Raymond er ernstig aan toe is maar de aanrijding wel overleefde, legde Koen onderweg naar het ziekenhuis alsnog het loodje. Hij overleefde de slag die hij van Véronique op het hoofd kreeg dus niet.

Voor Sieg was de laatste draaidag geen emotionele gebeurtenis. “Ik was vooral dankbaar voor de kansen die de makers me hebben geboden. Ik heb een cadeautje gekocht voor Kürt Rogiers en Sandrine André, als bedanking voor de fijne tijd. Ik herinner me nog dat Sandrine me een dikke knuffel gaf. Ze heeft me op de set van in het begin onder haar vleugels genomen.”

“Omdat ik wist dat mijn rol tijdelijk was, was het afscheid voor mij minder pijnlijk”, gaat hij verder. “Ik heb heel veel respect gekregen voor het soapwereldje want dat is echt wel keihard werken. Ik zou het zeker geen hondenstiel noemen, maar het was soms echt zwoegen. Misschien ook omdat ik zulke leuke verhalen kreeg. Ik heb zowat elke emotie gespeeld.”

Geroezemoes

De Doncker schrok ervan hoe hard de serie leeft bij de kijkers. “Als ik in de stad loop hoor je vaak: Dat is die van Familie! Niet alleen jongeren, maar zelfs de mensen in het rusthuis kijken dagelijks. Toen ik er onlangs over de vloer kwam en voorbij de eetzaal liep, hoorde ik meteen langs alle kanten geroezemoes.”

De laatste opnames gebeurden al enkele maanden geleden. Familie zit er dus al een poosje op voor Sieg. Wat nu? “Ik zat met een paar mensen rond de tafel. Misschien is de tijd rijp om zelf een programma te bedenken en uit te werken. Gelukkig liggen er in ons nieuwe huis ook nog heel wat klusjes te wachten: vloeren leggen, kranen installeren, de tuin in orde brengen… ik heb geen alibi meer om daar onderuit te komen.”

Met de plotse dood van Koen komen Lars (Kürt Rogiers) en vooral Véronique in nauwe schoenen te zitten. De twee besloten het lichaam van Koen te dumpen in het water en dokterden een verhaal uit voor de buitenwereld. Welke gevolgen heeft de uithaal van Véronique? En slagen de twee erin om de waarheid toe te dekken?

Familie, VTM, maandag tot vrijdag om 20 uur