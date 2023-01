Vaticaan heropent onderzoek in 40 jaar oude verdwijningszaak rond tienermeisje

Het Vaticaan stelt een nieuw onderzoek in naar de verdwijning van Emanuela Orlandi, een tiener uit Vaticaanstad die op mysterieuze wijze verdween toen ze op 22 juni 1983 van haar fluitles in Rome terugkeerde naar huis. Dat heeft het Vaticaan maandag gemeld, schrijft het Italiaanse persagentschap Ansa.

De officier van justitie van het Vaticaan, Alessandro Didi, zal een nieuw onderzoek instellen naar de verdwijning van het vijftienjarige meisje, dat in Vaticaanstad woonde. Het onderzoek wordt volgens bronnen geopend op basis van aanklachten die haar broer Pietro heeft ingediend.

In de loop der jaren zijn verschillende waarnemingen van Orlandi gemeld, ook in Vaticaanstad, maar die waren allemaal onbetrouwbaar. De verdwijning van het meisje veroorzaakte een intense mediahetze, waardoor de zaak “het beroemdste onopgeloste mysterie van Italië” werd genoemd.

In juli 2019 werden de graven van twee prinsessen geopend op een begraafplaats in het Vaticaan in de zoektocht naar het meisje. Ze bleken echter leeg.

Door de jaren heen waren er tal van speculaties over de verdwijning van Orlandi en die van een ander vijftienjarig meisje, ook in 1983. Eind november 2018 zeiden aanklagers in Rome dat botten die gevonden werden in een bijgebouw van de Vaticaanse nuntiatuur in Italië niet toebehoorden aan Orlandi, noch aan het andere meisje, Mirella Gregori.

De zaak-Orlandi leidde ook tot verschillende theorieën: zo zou ze vermoord zijn om de Turkse man die schoot op paus Johannes Paulus II, Mehmet Ali Agca, vrij te krijgen, of zou de georganiseerde misdaad erbij betrokken zijn. Ali Agca werd verhoord in de zaak.

Zes mensen, onder wie een priester, werden in de onderzoeken verdacht van medeplichtigheid aan ontvoering en moord. Op één na hadden ze allemaal banden met de Banda della Magliana, een inmiddels verdwenen misdaadbende uit Rome.

In 2016 werd het onderzoek naar de zaak opgeschort.