Deze pups zullen als ze groot zijn kuddes moeten beschermen tegen wolven

In de schapenboerderij van Stijn Vandijck dartelen zeven pups rond die binnen twee jaar klaargestoomd moeten zijn om kuddes in ons land tegen wolven te beschermen. Het zijn de eerste hondjes met Spaanse roots die geboren zijn in een speciaal kweekprogramma.

Schapenboer Stijn Vandijck trok meer dan twintig jaar geleden vanuit Scherpenheuvel-Zichem naar Regné (Vielsalm), in de provincie Luxemburg. Het was in zijn boerderij dat al in 2016 de eerste wolvenaanval sinds decennia in ons land werd genoteerd. “Toen was een wilde wolf nog een totaal nieuw gegeven in België”, vertelt Stijn. “Er was geen draaiboek hoe ik mijn schapen daartegen moest beschermen. Ik heb dan de mensen van de Waalse tegenhanger van het INBO geraadpleegd, een van hen is een hele dag met mij op zoek gegaan naar sporen. Twee jaar later kreeg ik de bevestiging: uit het DNA-onderzoek bleek dat het effectief om een wolf ging.”

Pyreneese berghond

Omdat Stijn in enkele dagen tijd zeven schapen verloor bij twee wolvenaanvallen, ging hij in 2016 zelf op zoek naar een oplossing. “Ik had toen al een Pyreneese berghond. Die liet ik tussen de kudde lopen. Het werkte: er volgde geen enkele aanval meer. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat zo’n hond helpt.”

“Die eerste hond stierf van ouderdom, maar ik ben intussen twee nieuwe honden gaan kopen. Die lopen nu ook tussen mijn kuddes, kwestie van voorbereid te zijn. Want het staat in de sterren geschreven dat zich hier in de buurt van de Baraque de Fraiture een roedel wolven gaat vestigen. Dat gaat geen jaren meer duren.” En alles wolfproof omheinen is voor Stijn geen optie. “Dat is onbegonnen werk, met de vele percelen die wij begrazen.”

Overwicht

Omdat twee honden voor een kudde van 400 kweekooien (lammen en bokken niet meegerekend) wel eens onvoldoende zou kunnen zijn, was Vandijck heel blij toen hem werd gevraagd of de eerste pups uit het Belgische kweekprogramma voor beschermingshonden in zijn stal een cursus ‘schapengewenning’ mochten volgen. “De pups zijn eigendom van Edo Gommes. Hij heeft het programma samen met Welkom Wolf opgezet. De zeven pups zitten hier in een ‘hondenpark’ met hun moeder. Maar elke dag worden ze losgelaten om tussen de schapen te lopen. Ze moeten wennen aan de dieren, en ze dan gaan beschermen. Over een paar maanden gaan ze mee naar buiten om mijn schapen te bewaken. Ik ga ervan uit dat er sowieso een paar honden hier gaan blijven, want ik heb ze nodig. En dat type hond kan je niet zomaar kopen.”

“Wij hebben een paar jaar geleden al voorspeld dat de vraag naar beschermingshonden voor kuddes groot ging zijn, ook in België. Samen met stroomdraad bieden de honden de beste bescherming tegen de wolven. Daarom is het goed dat mensen niet helemaal naar Frankrijk of Spanje moeten rijden om zo’n hond te gaan halen”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf vzw.

Prijskaartje

Toch gaat het nog een tijdje duren voor de pups hun plan kunnen trekken, aldus hun eigenaar Edo Gommers. De Nederlander uit Vielsalm zette samen met Jan Loos het kweekprogramma op poten. “Voor de pups is het nu heel belangrijk dat ze genoeg interactie hebben met de erfdieren”, zegt Gommers. “Deze honden worden al eeuwen gefokt om dieren te beschermen. Ze hebben die kwaliteiten dus, wij moeten de jonge dieren enkel wat bijsturen. In de lente gaan ze met een ervaren hond naar buiten om de stiel beter onder de knie te krijgen.” Het zal anderhalf tot twee jaar duren voor een hond klaar is om in duo een kudde te beschermen.

Aan zo’n lange opleiding hangt uiteraard een prijskaartje. Voor dit soort honden betaal je al snel een paar duizend euro, ook in België. “In Duitsland rijzen de prijzen helemaal de pan uit, daar zijn al voorbeelden van 10.000 euro per hond. Maar zo’n vaart loopt het hier niet.”

Huisdier

Dat de Pyreneese berghond een wolf kan afschrikken, betekent niet dat wij er bang voor moeten zijn. “Mensen denken nu misschien dat het gevaarlijke honden zijn, maar dat wil ik meteen ontkrachten: ze zijn supersociaal, grote knuffelhonden, heel lief voor mens en dier, als die tenminste geen kwaad in de zin hebben”, zegt Stijn Vandijck. “Alleen, daar dienen ze niet voor. Het zijn beschermingshonden en die carrière moet je ze gunnen. Mensen die zo’n hond als huisdier willen kopen, kunnen hier niet terecht.”