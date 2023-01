Het kan niet altijd prijs zijn: ondanks Saudische monsterdeal van 400 (!) miljoen, valt Cristiano Ronaldo uit de boot bij populaire stemming

De helft van dat bedrag verdient CR7 als speler van Al-Nassr, de overige 200 miljoen euro voor zijn diensten als ambassadeur van de gezamenlijke kandidatuur van Saoedi-Arabië met zowaar Egypte en Griekenland om het WK van 2030 binnen te halen. Eind vorig jaar werd het WK in buurland Qatar georganiseerd.

Volgens dezelfde bron kwam het akkoord met Cristiano Ronaldo er op voorspraak van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië, en dan vooral kroonprins Mohammed bin Salman. “MbS en zijn broers Naif, Turki en Rakan, zijn al geruime tijd ereleden van Al-Nassr. Ze wilden hun club in de schijnwerpers zetten en tegelijkertijd sportief versterken. De beste speler ter wereld aantrekken, was simpelweg de beste manier daarvoor”, klinkt het bij de anonieme bron, die eveneens zegt dat het kapitaal voor de megadeal bij het staatsinvesteringsfonds PIF (Public Investment Fund) werd gehaald. “Al-Nassr en bij uitbreiding alle andere Saoedische clubs beschikken niet over de middelen om zo’n contract te honoreren. PIF staat garant voor de uitbetaling.”

Het Saoedische staatsinvesteringsfonds pompt sinds enkele jaren steeds meer geld in de sportwereld. Vorig jaar werd door hen Premier League-club Newcastle United overgenomen. Daarnaast financieren zij ook het omstreden LIV-golfcircuit, dat meer en meer topgolfers weet aan te trekken en voor een ware breuk aan het zorgen is in de golfwereld.

Niet bij 100 genomineerden op FIFA 23

Ondanks die monsterdeal is er in de virtuele wereld minder leuk nieuws voor Ronaldo. Op het populaire voetbalspel FIFA 23 behoort de Portugees niet bij de 100 genomineerden voor het Team of the Year. Spelers die een sterke jaargang kenden, worden door ontwikkelaar EA Sports beloond voor hun prestaties in dit jaarlijks terugkerende event. Door het mindere jaar dat Ronaldo doormaakte in 2022 heeft EA Sports hem niet opgenomen in de lijst. Fans kunnen vanaf dinsdag een week lang stemmen over het volgens hen beste elftal van het afgelopen jaar.