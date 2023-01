Pelgrimstocht naar Mekka dit jaar zonder beperkingen

Er zullen dit jaar weer een onbeperkt aantal mensen kunnen deelnemen aan de hadj, de bedevaart van moslims naar Mekka. Dat heeft Saudi-Arabië maandag aangekondigd. De voorbije drie jaar was het aantal deelnemers door de coronapandemie telkens beperkt.

“Het aantal pelgrims zal dit jaar weer op het niveau van voor de coronapandemie komen, zonder enige leeftijdsbeperking”, zo zei minister Toufic al Rabiha, die verantwoordelijk is voor de hadj, tijdens een persconferentie in de Saudische hoofdstad Riyad. In 2019 trokken 2,5 miljoen moslims naar Mekka voor de hadj.

Vorig jaar konden maar 900.000 gelovigen, onder wie zowat 780.000 door het lot aangeduide buitenlanders, meedoen aan de pelgrimstocht. Ze moesten jonger zijn dan 65 jaar, gevaccineerd zijn tegen het coronavirus en een negatieve PCR-test hebben. In 2021 waren er slechts 60.000 mensen, alleen uit Saudi-Arabië, toegelaten, en in 2020 zelfs maar 10.000.

De islam verplicht elke gezonde moslim die het zich kan veroorloven één keer in z’n leven de hadj te doen. De bedevaart is een van de pijlers van het geloof. Dit jaar is de hadj eind juni gepland.