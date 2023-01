Schaatsfans tijdens EK allround opgeschrikt door… pornolink op nationale tv

In de regiekamer van de Noorse tv-zender schrok men zich rot. De ondertitel bleek live te zijn aangeleverd door een derde partij, die overduidelijk de verkeerde informatie de wereld inslingerde. Hoe het heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog een raadsel.

De Viaplay Group, het moederbedrijf van TV3, verontschuldigde zich en zei deze zaak tot op de bodem te gaan onderzoeken. Dat verzekerde persvoorlichter Thomas Horni.

In Hamar werden in het voorbije weekeinde de Europees kampioenschappen allround en sprint gehouden. De vier hoofdprijzen gingen allemaal naar Nederlandse schaatsers, het brons bij het EK allround was voor Bart Swings.