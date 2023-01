De jongste dagen zijn al de smeuïgste en meest vileine details gelekt die te lezen staan in ‘Spare’ (‘Reserve’ in het Nederlands), het boek over de avonturen van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle aan het Britse hof. Vanaf vandaag ligt het boek ook echt in de winkels. Om de lancering helemaal af te maken, loste de prins tijdens enkele tv-interviews nog wat splinterbommetjes.