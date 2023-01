Waarom focussen tienerseries tegenwoordig zo op seks?

Amper één maand staat ‘Season of sex’ online en nu al is de serie de best scorende VRT Max-reeks tot nog toe. Centraal staat de queeste van een jong meisje naar haar beste, alles overrompelende orgasme. Ook de populaire Netflix-serie ‘Sex education’ focust op de soms klungelige en confronterende zoektocht in de slaapkamer. Tot jolijt van experts in het vak. “Tonen dat een meisje na een pijpbeurt sperma uitspuwt in een koffietas, is juist zinvol.”