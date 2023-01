We zijn een dikke week ver in januari en de feestperiode is voor de meesten onder ons helemaal verteerd. Je zou zowaar vergeten om iemand nog een gelukkig nieuwjaar te wensen. Hoe lang na datum wordt er eigenlijk verwacht dat je een gelukkig nieuwjaar wenst? En hoe pak je dat aan op het werk? Twee etiquette-experts frissen de collectieve beleefdheid even op.