Echtgenoot van Greet (52) zag dodelijk ongeval gebeuren: “Ze was een fantastische madam, zo zijn er geen twee”

Greet wordt door haar man omschreven als een vrouw buitencategorie. “Ze was enorm geliefd bij iedereen in het dorp.” — © BELGA

Peulis

Zwaar aangeslagen en overmand door emoties. Benny Van Hees (52) uit Peulis kan het nog steeds niet vatten dat zijn echtgenote Greet (52) er niet meer is. Afgelopen zaterdag werd zijn vrouw voor zijn ogen aangereden door een auto waarvan de automobilist onwel was geworden. “Greet was een fantastische vrouw. Bloedmooi op alle vlakken. Een echte topvrouw. Het zal een hele tijd duren vooraleer ik dit een plaats kan geven”, vertelt Benny met de tranen in de ogen.