Allan Peiper wordt opnieuw ploegleider van UAE Team Emirates op vraag van Tadej Pogacar

De gespecialiseerde site Wielerflits meldde maandagmiddag dat Peiper opnieuw aan de zijde van Pogacar staat. Hij heeft nu eenmaal een speciale band met de Sloveen, want hij was het die tot in het kleinste detail de raid van ‘Pog’ in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles voorbereidde. En ja, alsnog wisselde het geel van kamp in Slovenië en werd Pogacar Tourwinnaar en niet Primoz Roglic. Niet alleen Pogacar is opgetogen met de terugkomst van Peiper, ook Tim Wellens, die nu uitkomt voor UAE. “Een blij weerzien met mijn oud-ploegleider”, klonk het bij Wellens.

Peiper verkoos einde 2021 om gezondheidsredenen niet langer een functie op te nemen en zich te concentreren op de behandeling van zijn kanker. Ondertussen is de minzame ex-prof opnieuw aan de beterhand. In welke mate hij intensief deelneemt aan het koersprogramma, is niet bekend, maar vorige Tour leerde wel dat Pogacar het advies van Peiper kan gebruiken. (hc)