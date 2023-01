Donny Emmers kon het diertje vangen: “Ik heb het kleine kadaver naar mijn moeder gebracht. Ze kent iemand die het kan opzetten. In afwachting gaan we hem invriezen.” — © rr

Bocholt

Donny Emmers uit Kaulille (Bocholt) heeft zondag een opmerkelijke mol gevangen: een spierwit exemplaar. Een mol met albinisme is een zeldzaamheid. “Ik ben dat nog maar één of twee keer tegengekomen en ik heb in mijn leven toch al wat dieren gezien”, lacht Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.