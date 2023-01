Bestuurder (70) die tragisch ongeval veroorzaakte waarbij Greet (52) omkwam, heeft ziekenhuis verlaten

Het ongeval gebeurde zaterdagvoormiddag. Een 70-jarige bestuurder uit Haacht, die met zijn wagen in de richting van Leuven reed, week net voorbij ZOO Planckendael van de rijbaan af. Hij reed daarbij twee voetgangers en hun hond aan. Zij kwamen net van bij de dierenarts. Slachtoffer Greet Swiggers (52) uit Peulis (Putte) kwam daarbij om het leven. Ook de hond overleefde het ongeval niet. Haar echtgenoot raakte lichtgewond.

De bestuurder van de wagen was niet onder invloed van drank of drugs. Wellicht werd hij onwel en week hij daarom van zijn baan af, met het tragisch ongeval op de Leuvensesteenweg als gevolg. Hij moest uit zijn wagen bevrijd worden en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. “Inmiddels heeft de man het ziekenhuis mogen verlaten”, bevestigt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politiezone Rivierenland.

Het rijbewijs van de zeventiger werd meteen na het ongeval voor minstens vijftien dagen ingetrokken. Zijn wagen werd ook in beslag genomen voor verder onderzoek. Dat is de standaardprocedure bij zulke ongevallen. Op de plaats van het ongeval geldt nog steeds alternerend verkeer. Het verkeer wordt er geregeld via tijdelijke verkeerslichten.(svds)