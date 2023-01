Donderdag is het D-day: valt KV Mechelen in buitenlandse handen?

Zondag ging KV Mechelen kansloos onderuit op bezoek bij Zulte Waregem. Malinwa verkeert door die nederlaag opnieuw in acuut degradatiegevaar. De sportieve problemen hangen overduidelijk samen met de financiële onzekerheid. Donderdag zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering bepalend zijn voor de toekomst van de club. De Nederlander Philippe van Esch wil meerderheidsaandeelhouder worden, maar niet iedereen in Mechelen is dat idee genegen.