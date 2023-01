President Lula veroordeelt bestorming Braziliaans parlement: “Terreurdaden”

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva, de leiders van het Braziliaanse Congres en het Hooggerechtshof hebben maandag in een gezamenlijke verklaring “de terroristische daden” veroordeeld. Aanhangers van de weggestemde ex-president Jair Bolsonaro hadden zondag in Brasilia het parlementsgebouw, het Hooggerechtshof en het presidentieel paleis Planalto bestormd.

“De Machten van de Republiek, die garant staan voor de democratie en de grondwet van 1988, verwerpen de terroristische, vandalistische, criminele en putschistische daden die gisteren in Brasilia hebben plaatsgevonden”, klinkt het in de verklaring.

De president is zondag naar Brasilia getrokken om de schade op te meten. Op het moment van de bestorming bevond Lula zich in Araraquara, een stad in de zuidoostelijke deelstaat Sao Paulo die eind vorig jaar zwaar getroffen werd door overstromingen.

Steunbetuiging Joe Biden

De Amerikaanse president Joe Biden, de Mexicaanse president Andrés Manuel Lopez Obrador en de Canadese premier Justin Trudeau hebben in een gemeenschappelijke verklaring hun steun betuigd aan Lula da Silva. “Canada, Mexico en de Verenigde Staten veroordelen de aanvallen van 8 januari op de Braziliaanse democratie en een vreedzame machtsoverdracht”, klinkt het in een verklaring die het Witte Huis heeft verspreid.

“We staan aan de kant van Brazilië dat zijn democratische instituten verdedigt” en “we kijken ernaar uit om met president Lula samen te werken om resultaten te boeken voor onze landen, voor Amerika en daarbuiten”, stellen de drie leiders, die maandag en dinsdag in Mexico-Stad bijeenkomen voor een diplomatieke ontmoeting.

De gebeurtenissen in Brazilië roepen herinneringen op aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Aanhangers van ex-president Donald Trump verstoorden toen de bekrachtiging van Bidens verkiezingsoverwinning.