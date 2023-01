Elise Mertens houdt goeie herinneringen over aan Hobart, waar ze Belgisch onderonsje speelt: “Ik ben blij hier terug te zijn”

“Het is al een tijdje geleden dat ik heb deelgenomen aan dit toernooi, maar ik ben heel blij hier terug te zijn”, vertelde ze maandag tijdens een persmoment. “Ik heb het hier altijd fijn gevonden en ik ben niet vergeten dat ik hier (in 2017, red) mijn eerste WTA-titel heb gewonnen. Er was veel wind en ik was erg nerveus, maar het blijft een van de mooiste souvenirs uit mijn carrière. Ik kwam zo overigens de top 100 binnen, een belangrijke stap voor een tennisser.”

Mertens begon het jaar op de United Cup met een zege tegen de onbekende Bulgaarse Gergana Topalova en een nederlaag tegen de Griekse topper Maria Sakkari. In Tasmanië, waar ze ook in 2018 de beste was, wil ze zich helemaal klaarstomen voor de Australian Open, die volgende week begint.

“Ik wil naar Melbourne afreizen met een goeie energie”, verzekert ze. “Dit is een belangrijk voorbereidingstoernooi en het doel is uiteraard enkele wedstrijden te winnen. Het deelnemersveld is beter in vergelijking met de vorige edities want iedereen wil in het begin van het jaar spelen. En dat is maar goed ook. Ik heb zin om ver door te stoten en ik hoop op een nieuwe titel. Ik weet niet of dat mogelijk is, je weet het nooit in tennis, maar ik ga het maximum geven.”