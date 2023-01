Onze tv-tips: een eigenzinnige agent, een wereldwonder en een bekende zangeres

Great Barrier Reef: the next generation

Canvas, di, 21.20u

Een groep jonge zee-ontdekkingsreizigers neemt ons in deze natuurdocumentaire mee onder water voor een kijkje in het waanzinnige leven in het Groot Barrièrerif. Met verbluffende beelden van koralen, vissen, vogels en schildpadden die terugkeren naar de eilanden om er een nest te maken, zijn we er eveneens getuige van hoe het rif aan een periode begint van vernieuwing en verandering. (tove)

Sinéad O’Connor: nothing compares

NPO2, di, 22.10u

Een carrière met hoge ups en diepe downs. Het leven van deze Ierse singer-songwriter is niet bepaald over rozen gegaan. Met haar unieke stem scoorde ze in 1990 een megahit, maar haar aanhoudende geschop tegen menig heilig huisje brak haar carrière uiteindelijk zuur op. Deze documentaire belicht het wonderbaarlijke leven van een getormenteerde vrouw die ook met zichzelf geregeld in de knoop lag. (tove)

Beverly Hills Cop

VTM3, di, 20.35u

Deze actiekomedie brengt ons regelrecht terug naar het kloppende hart van de jaren 80, met de onnavolgbare Eddie Murphy in de blockbuster die hem katapulteerde naar het sterrendom. Hij speelt de eigenzinnige agent Axel Foley die geregeld in conflict komt met zijn bazen omdat hij niet volgens het boekje werkt. In deze film zoekt hij op eigen houtje de moordenaar van een vriend. (tove)