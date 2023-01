Atlete Camille Laus waagt zich aan opvallend experiment: “Ik heb namelijk geen flauw idee wat ik waard ben op de 800 meter”

Opvallend is dat Camille Laus oorspronkelijk, voor ze bij de 400 meter belandde, een 100 en 200 meterloopster was. Nu belandt ze op de 800 meter bij een heel ander uiterste. “Klopt, maar ik ben wel altijd een atypische spurter geweest, omdat ik weerstands- en uithoudingstrainingen leuk vind”, zegt ze. “Ik denk al een tijdje na over de 800 meter en kies ervoor om het nu te doen omdat ik denk dat het een goede voorbereiding op de zomer kan zijn. Ik wil in de eerste plaats eens iets nieuw proberen en mij amuseren, maar die 800 meter moet ook voor een basis zorgen richting zomer.”

Laus opent haar seizoen met twee 800 meters. De tweede wedstrijd wordt de IFAM in Gent op 4 februari, maar waar ze debuteert op haar nieuwe afstand is nog onduidelijk.

“Het is moeilijk om aanvaard te worden in wedstrijden als je geen tijd hebt staan”, zegt ze daarover. “Na de IFAM loop ik een 400m in Frankrijk, want ik wil mij in de ploeg van de Cheetahs lopen voor het EK indoor in Istanboel. Daarna volgt het BK, maar ik weet nog niet of ik daar 400m of 800m doe.”

Deelname aan grote kampioenschappen, zoals de Spelen in Parijs, op de 800 meter, is voorlopig niet aan de orde. “Daar denk ik totaal niet aan”, zegt Laus. “Ik heb namelijk geen flauw idee wat ik waard ben op die afstand. Dat ik helemaal geen verwachtingen heb, vind ik net het leuke. Het effect is al bij voorbaat positief, want ik doe meer uithouding op training en ik voel nu al dat ik daar sterker van word. Misschien ontdek ik dat ik heel goed ben op de 800 meter, maar voor hetzelfde geld gaat het mij totaal niet af”, besluit ze.