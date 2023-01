De Alkense hobby-archeoloog Patrick Schuermans is met de vondst van de dodecaëder niet aan zijn proefstuk toe. Eerder vond hij onder meer een muntschat uit de achttiende eeuw. — © Sven Dillen

Kortessem

Archeologen spreken van een “zeldzame en spectaculaire vondst”. Op een veld in Kortessem heeft hobby-archeoloog Patrick Schuermans uit Alken een stukje van een Romeinse dodecaëder gevonden. Het is nog maar de tweede keer dat het mysterieuze voorwerp gevonden wordt in Vlaanderen.