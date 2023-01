Een potentieel duel om van te smullen: eeuwige rivalen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo treffen elkaar mogelijk op 19 januari in Riyad

PSG maakte maandag bekend dat het op 17 januari richting Doha trekt, een vaste bestemming voor de Franse topclub sinds die in 2011 in handen kwam van een Qatarees investeringsfonds. Op 19 januari reizen de Parijzenaars door naar Saoedi-Arabië voor een oefenduel in het Koning Fahdstadion in Riyad. Daarna keert de selectie terug naar Parijs. Enkele dagen later wacht immers een match in de zestiende finales van de Franse beker tegen een nog te bepalen amateurclub.

Cristiano Ronaldo zette na de breuk bij Manchester United zijn handtekening onder een erg lucratief contract bij Al-Nassr. Hij ligt er vast tot 2025 en zal naar verluidt zo’n 200 miljoen euro per jaar verdienen.