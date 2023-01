Maaseik

In het Eén-programma ‘Het Hoge Noorden’ bezoekt Annemie Struyf landgenoten die zich vestigen in Noorwegen. In de derde aflevering maken we kennis met Maaseikenaar Dave Telen (44), die er de liefde én een toekomst als visser vond. “Het ergste is dat het hier in de zomer niet donker wordt”, zegt hij.