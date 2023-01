Girmay valt als eerste binnen op zijn eerste Spaans trainingskamp met Intermarché – Circus – Wanty Gobert

Biniam Girmay was maandag één van de eerste renners die binnen druppelden in het hotel in Albir, waar Intermarché – Circus – Wanty Gobert de tweede winterstage hield. Voor de winnaar van Gent-Wevelgem was het zijn eerste kamp met de ploeg met het oog op het nieuwe seizoen.

Girmay bleef de voorbije maanden in Asmara trainen, bij hem thuis in Eritrea waar hij moeiteloos op grote hoogte kan fietsen. De kopman voor de klassiekers start het seizoen 2023 in de Challenge Mallorca, waar hij op 26 januari de Trofeo Port d’Alcudia rijdt. Dat is de wedstrijd die de nog altijd maar 22-jarige Girmay vorig jaar won en die de aanzet was

Naast de renners die in Down Under zitten, ontbraken wel nog drie andere elementen van Intermarché – Circus – Wanty-Gobert. Lorenzo Rota zit nog altijd op trainingskamp in Colombia, terwijl Rein Taaramaë met zijn vrouw nog altijd in Rwanda is. Aanwinst Laurenz Rex sluit later aan. De Waal viel op training en bezeerde daarbij de heup.