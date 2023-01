De ene kan zich niet inhouden, de andere kan niet begrijpen waarom je het hoegenaamd zou doen: we hebben het over het uitknijpen van puistjes. Het gaat zelfs zover dat sommige mensen ook graag video’s of programma’s zien waarin vakkundig puistjes worden uitgeknepen, zoals Doctor pimple popper. Hoe komt dat? En is het een goed idee om puisten uit te knijpen?