Speurders op terreurproces: “En toen begonnen de gsm’s van al die slachtoffers te rinkelen”

Afdalen in metrostation Maalbeek was die dag als “afdalen in de hel”. — © BELGA

“Op een bepaald moment had ik een rinkelende gsm in de hand, en stond ik voor het dilemma: opnemen of laten rinkelen. Ik wist niet wat te doen.” Militairen en speurders kwamen gisteren op het terreurproces vertellen over de crimescene ‘Metrostation Maalbeek’. “Veel collega’s omschrijven het als een oorlogszone”, zei een ervaren militair. “Voor mij was het als afdalen in de hel.”

Een armband met oranje bloemetjes. Een oorring. Een bril met een oor. Een metrokaart. Een half verbrand rijbewijs. Een schriftje met zelfgemaakte tekeningen. Verwrongen bouten en moeren. En lichaamsdelen. Armen. Benen. Stukken schedel, soms wel tientallen meter weggekatapulteerd. Een kaaksbeen met enkele tanden. Lichamen zo ineengevlochten dat de speurders niet eens konden zien hoeveel het er waren.

Tientallen gedetailleerde foto’s van de crimescene ‘Metrostation Maalbeek’ werden gisteren op het grote scherm van de assisenzaal geprojecteerd voor de assisenjury. “Het was ook voor ons een crimescene zoals we er nog nooit een hadden gezien”, bekenden de Brusselse speurders die het onderzoek ter plekke hadden geleid. “Zo groot. Zoveel slachtoffers. Zoveel sporen. We wisten meteen dat we voor een enorm werk stonden, en dat we zeker geen fouten mochten maken. En we stonden er alleen voor, want door problemen met de communicatiemiddelen hadden we amper contact met de wereld boven.”

Werken zonder emoties

En om dat werk te kunnen doen, moesten de aanwezige speurders hun emoties uitschakelen. Als ze de gruwel van wat ze zagen lieten binnendringen, dan zou voortwerken onmogelijk zijn geweest. “We moesten werken in emotionele leegte”, vertelde de onderzoeksleidster van de Brusselse federale politie. “Mijn speurders hadden vooraf maar een vraag gesteld: Zijn er daar kinderen beneden? Maar zelfs daarover kon ik op voorhand geen zekerheid geven.”

Maar toen waren er plots die gsm’s. “Ze lagen lange tijd stil tussen de lichamen en de ravage omdat het netwerk plat lag. Maar plots begonnen ze te rinkelen. Er verschenen boodschappen van ongeruste familieleden op de schermen. ‘Waar ben je?’ ‘Alles oké?’.” Die confrontatie met de realiteit maakte het voor de speurders bijna onmogelijk om voort te werken. “Ik kon niets anders dan gsm’s op mute zetten of omdraaien.”

Ook Maarten Verburg, commandant bij Dovo, was er die dag bij, om te zoeken naar de onderdelen van de bom. En ook hij vertelde de jury over die gsm’s. “Op een bepaald moment had ik zo’n rinkelende gsm in de hand, en stond ik voor het dilemma. Neem ik op of laat ik rinkelen? Ik wist niet wat te doen.”

Afdalen in de hel

Verburg is een ervaren ontmijner. Iemand met ervaring in Afghanistan. Iemand met ervaring met ontplofte bommen en de gevolgen. Maar Maalbeek was anders. “Velen omschrijven het als een oorlogszone. Maar bij een ontploffing in oorlogsgebied weet ik waaraan ik mij mag verwachten. In Maalbeek had ik geen idee wat ik daar beneden zou aantreffen na een explosie in zo’n afgesloten ruimte. Voor mij was het eerder een afdaling in de hel.”

Archiefbeeld: de hulpdiensten snellen gewonden te hulp na de aanslag in Maalbeek. — © AFP

Een hel veroorzaakt door een zelfmoordterrorist. Dat was voor Verburg snel duidelijk. Hij toonde de jury foto’s van het opmerkelijk gave hoofd van terrorist Khalid El Bakraoui, dat ze op het perron terugvonden. Van zijn arm ook, en een been. “Ik doe dat niet voor mijn plezier”, legde hij uit. “Maar omdat het typisch is voor kamikazes met een bom op het lichaam dat we het weggeslingerde hoofd en ledematen terugvinden.”

Vierkante meters zonder hoop

Een beeld blijft Verburg extra bij. Terwijl de verlichting van het perron grotendeels was vernield door de explosie, was een lamp blijven branden. “Ze scheen recht op de plek waar de meeste slachtoffers lagen. Alsof iemand een spot op die mensen had gezet.”

Het is op diezelfde plek dat maandagmiddag ook de speurders zich concentreerden. De plek in de wagon 2 waar Khalid El Bakraoui zichzelf opblies en alles en iedereen om zich heen vernietigde. De passagiers die de brute pech hadden die bewuste 22 maart 2016 op diezelfde plek te staan hadden geen schijn van kans. Hun lichamen werden uiteengescheurd. Amper nog herkenbaar als menselijke lichamen. Lauranne, 29 jaar. Ganeshan, 30 jaar. Olivier, 45 jaar. De jury kreeg te zien wat van hen restte. Maar ook hoe ze er voordien uitzagen. Vrolijk, lachend in de camera. Zoals Lauranne, die omkijkt en lacht in de lens terwijl ze hyacinten fotografeert in het Hallerbos.

In totaal vielen er in metrostation Maalbeek zestien dodelijke slachtoffers. 154 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Ongeveer evenveel slachtoffers als in Zaventem, merkte Dovo-commandant Verburg op. “En dat met maar een kwart van de hoeveelheid explosieven als op Zaventem.”