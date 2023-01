De kampioenen van het theater en de comedy: dit zijn de beste voorstellingen van het voorjaar

Er wordt wat in bad gegaan op de podia anno 2023. Guga Baúl, Jonas Van Thielen én Philippe Geubels kruipen in de kuip. Wat nog in de kuip zit? Dans van Sidi Larbi Cherkaoui, Bart Herman die in het Turks zingt, een platinablonde musical én bekende gezichten van ‘De Kampioenen’ die u live aan het werk kan zien.

SUPERTIP

Guga Baúl en Jonas Van Thielen baden in Vlaamse fictie

Het zou een tv-programma van Steven Van Herreweghe kunnen zijn, maar het is een theatervoorstelling van Guga Baúl en Jonas Van Thielen. Ze vlooien de Vlaamse fictieklassiekers van de jaren 80 en 90 uit. Van Kulderzipken tot de Urbanusfilms vinden ze vreemde verbanden en verborgen verhalen. Verwacht je vooral aan aanstekelijk enthousiasme. (agr)

Badje vol met stroop, Guga Baúl en Jonas Van Thielen, op 28/1 De Kroon Bocholt, op 11/3 Cinema Walburg Hamont-Achel, op 24/3 cc Beringen, op 6/5 Muze Heusden-Zolder en op 10/5 De Kimpel Bilzen. Info: www.gugabaul.be

© RR

SUPERTIP

Erhan Demirci laat Bart Herman in het Turks zingen

Stand-up comedian Erhan Demirci en singer-songwriter Bart Herman leerden elkaar kennen op een cruise met Radio2-luisteraars. Nu maakt deze onuitgegeven combinatie een zaalshow, waarin ze met een mix van comedy en muziek het verhaal van hun vriendschap vertellen. Bart Herman zal zelfs in het Turks zingen. “Hij doet dat heel goed”, zegt Erhan Demirci. “Ik liet het horen aan mijn familie. Iedereen was verrast.” (agr)

Erhan & Herman, Erhan Demirci en Bart Herman, op 21/1 Muze Heusden-Zolder (uitverkocht), op 3/2 cc Maasmechelen, op 18/2 De Adelberg Lommel, op 24/3 cc Houthalen-Helchteren en op 30/3 cc Beringen. Info: www.erhandemirci.be, www.bartherman.be

© Tine De Wilde

SUPERTIP

Bonte avond op z’n Lamootjes

Gunter Lamoot is toe aan zijn zesde theatershow. En die komt maar liefst acht jaar na zijn vijfde. “In feite is ‘t simpel”, zegt hij. “Het is veel te lang geleden en ik wil jullie van alles laten zien en horen. Verhalen en oneliners, ontboezemingen en beelden, sketches en kluchtjes. Het wordt een bonte avond op z’n Lamootjes.” Voorlopig maar één keer in Limburg mee te maken. (agr)

The One & Lonely, Gunter Lamoot, op 3/5 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.gunterlamoot.be

© Sarah Van den Elsken

SUPERTIP

Philippe Geubels baadt in droge humor

In onze vorige special kondigden we al aan dat Philippe Geubels eindelijk weer de zalen in trekt. In ‘Geubels gaat in bad’ brengt hij zijn typische droge humor, maar hij voegt er voor het eerst ook wat meer ernstige topics aan toe, zoals het feit dat zijn moeder vroeger lange tijd in een coma belandde. Bijna alle voorstellingen zijn uitverkocht, maar voor de shows van december in de Trixxo Arena in Hasselt zijn wél nog tickets. We zeggen het je nu al, want anders is reserveren mogelijk te laat.(cru)

Geubels gaat in bad, nog tickets voor 1 en 2/12 Trixxo Theater Hasselt. Info: www.philippegeubels.be

© Luc Daelemans

THEATER

Vrouw, man, misverstand

Hij fladdert van de ene maîtresse naar de andere, maar is beducht voor de ontrouw van zijn scharrels en deelt die zorg met zijn beste vriend. In deze lichtvoetige voorstelling over misverstanden tussen mannen en vrouwen stelen Herwig Ilegems en Kris Van Trier de show als vriendenpaar. Evelien Bosmans speelt maar liefst alle vrouwenrollen.(agr)

Anatole, Compagnie Marius, op 24/1 Cultuurcentrum Hasselt, op 26/1 cc Maasmechelen en op 18/2 Muze Heusden-Zolder. Info: www.marius.be

© Raymond Mallentjer

THEATER

Joke Emmers brengt een ode aan de romantiek

Woodman is het gezelschap van studiegenoten Joke Emmers, Evelien Bosmans, Tanya Zabarylo, Thomas Janssens en Matthias Meersman. Voor het eerst spelen ze alle vijf samen en wel in een ode aan de romantiek. Ze willen hun dertigersblues afschudden door een toneelstuk te bestellen bij Woody Allen. Maar mag dat wel? Is dat geen omstreden figuur? (agr)

Woody, Woodman, op 13/4 De Kimpel Bilzen, op 18/4 Cultuurcentrum Hasselt, op 22/4 Palethe Pelt, op 12/5 Muze Heusden-Zolder en op 17/5 De Velinx Tongeren. Info: www.woodmanspeelt.be

© Fred Debrock

THEATER

Een vette knipoog naar Tsjechov

De onvolprezen theatermaker Peter De Graef werkt voor het eerst samen met Compagnie Cecilia. Hij schreef een tekst met een vette knipoog naar een van de beroemdste stukken van Anton Tsjechov, een tragikomische vertelling over leven en dood. Met Peter De Graef zelf, Elise Bundervoet en Loes Swaenepoel. (agr)

Geen kersentuin, Compagnie Cecilia, op 13/3 De Bogaard Sint-Truiden, op 22/3 cc Maasmechelen, op 1/4 De Velinx Tongeren en op 7/4 Palethe Pelt. Info: www.compagnie-cecilia.be

© Kurt Van der Elst

CABARET

Micha Wertheim, fantast van formaat

De Nederlandse cabaretier Micha Wertheim is aan zijn elfde voorstelling sinds 2004 toe. En hij draait nog altijd op volle toeren. Een recensent stelde vast dat hij amechtig hijgend achter de verbeelding van de theatermaker aanholde. Een andere noemde hem een ‘fantast van formaat’. Zijn tournee brengt hem vier keer naar Vlaanderen, waarvan één keer naar Limburg. (agr)

Voor heel even, Micha Wertheim, op 3/3 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© Merlijn Doomernik

THEATER

Peter Bulckaen wordt eerst Frank en dan Francine

Jeroen Maes schreef dit stuk en dan weet je wat je mag verwachten: een komedie met knotsgekke personages, misverstanden en onverwachte wendingen. Toch gebeurt dat met respect voor het thema: een man wil door het leven gaan als vrouw. De cast bestaat uit bekende tv-gezichten, zoals Danni Heylen, Leen Dendievel, Peter Bulckaen en Lennart Lemmens uit Heusden-Zolder.(agr)

Frank wordt Francine, Het Prethuis, op 7/4 De Zeepziederij Bree, op 19/4 cc Lanaken, op 21/4 cc Leopoldsburg, op 3, 4 en 5/6 De Bogaard Sint-Truiden. Info: www.prethuis.be

© Het Prethuis

COMEDY

Thomas Smith evolueert van nar tot rebel

Vakantieruzies, zeilboten, wokecultuur en koppeltherapie. Verscheidenheid troef in de nieuwe voorstelling van comedian Thomas Smith. Jaren heeft hij tegen de poort geduwd en nu ontdekt hij dat hij eigenlijk moet trekken. Zo ontpopt de nar zich tot rebel.(agr)

Rebel, Thomas Smith, op 4/2 ’t Poorthuis Peer, op 1/3 De Bogaard Sint-Truiden, op 3/3 Achterolmen Maaseik, op 12/5 De Plak Diepenbeek en op 27/5 cc Maasmechelen. Info: www.thomassmith.be

© RR

DANS

Sidi Larbi Cherkaoui laat nomaden dansen in de woestijn

In Nomad toont Sidi Larbi Cherkaoui levende en levenloze elementen in de woestijn. We krijgen indrukken van het aanpassingsvermogen van wezens die gedijen in de meest extreme omstandigheden. We zien verlangen naar water, veiligheid en troost. De dansende nomaden lijken geïsoleerd in deze omgeving, zoals de wereld vandaag een woestijn kan zijn voor minderheidsgroepen. (agr)

Nomad, Sidi Larbi Cherkaoui / Eastman, op 8/4 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© Filip Van Roe

THEATER

Messcherpe dialogen van Eugene O’Neill

Dit stuk van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Eugene O’Neill wordt gekenmerkt door een minimum aan actie en een overvloed aan messcherpe dialogen waarmee de personages proberen vat te krijgen op hun teleurstellingen. Met Sofie Decleir, Laurent Capelluto, Atta Nasser en Tijmen Govaert in het Nederlands, Frans, Arabisch en Engels. Er zijn ook viertalige boventitels. (agr)

Long day’s journey into night, Zuidpool, op 5/4 Cultuurcentrum Hasselt en op 20/4 cc Maasmechelen. Info: www.zuidpool.be

© Kaat Pype

MUSICAL

Blondine zingt zich door studie rechten

De blondine der blondines, de fashion queen die nooit uit de mode geraakt en de chihuahuabazin waar mening hondje jaloers op is. Als ze rechten gaat studeren, moet ze zich aan de universiteit elke dag opnieuw bewijzen, maar ze laat voelen dat vooroordelen niet overeenkomen met de realiteit. Helle Vanderheyden speelt de hoofdrol in deze komische musical, waarin ook o.a. Loes Van den Heuvel en Ivan Pecnik te zien zijn.(agr)

Legally blonde, de musical, Au Fond Productions, 17, 18 en 19/3 Trixxo Theater Hasselt. Info: www.aufondproducties.be

© RR

COMEDY

Steven Goegebeur mept terug

Het leven heeft stand-upcomedian Steven Goegebeur niet gespaard. Hij incasseerde slag na slag, maar krabbelde altijd weer recht. Stof genoeg voor een vierde avondvullende voorstelling waarin hij, als naar gewoonte, vertrekt van zijn eigen leven om daarna het verhaal aan te dikken met flink wat fantasie.(agr)

Mankracht, Steven Goegebeur, op 27/1 cc Leopoldsburg, op 23/2 Cinema Walburg Hamont-Achel, op 3/3 De Plak Diepenbeek en op 31/3 Panishof Borgloon. Info: www.stevengoegebeur.be