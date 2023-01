Inbrekers slaan op twee plaatsen toe in Koersel

In Koersel hebben inbrekers zondagavond toegeslagen. In de Bredonkstraat haalden ze een ladder uit een schuurtje. De ladder werd tegen het huis geplaatst. Op die manier geraakten de inbrekers aan een raam op de eerste verdieping. Dit kregen ze niet open. In de Korhoenstraat geraakten de dieven wel binnen. Daar werd een pvc raam aan de achterzijde geforceerd. Alles werd doorzocht en er werden geld en juwelen gestolen. maw