Man op speedpedelec gewond na ongeval in Tessenderlo

De bestuurder van een speedpedelec is maandagmorgen rond 7 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Diesterstraat in Tessenderlo. Hij belandde tegen een persoon die een doos uit een geparkeerde vrachtwagen haalde. De 61-jarige P.R. uit Mol is voor verzorging naar het ziekenhuis in Diest gebracht. maw