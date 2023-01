Leerlingen Inspirocollege terug van inleefreis naar Senegal

Voor Astrid, Emma, Lauren, Matthias, Sara, Zita en en Sofie uit het zesde jaar van het Inspirocollege was de afgelopen kerstvakantie een wel heel speciale vakantie.

Zij en 13 leerlingen en leerkrachten van twee andere scholen vertrokken zaterdag 24 december samen met Broederlijk Delen op inleefreis naar Senegal. Ze werden er ondergedompeld in de Senegalese cultuur en keuken, leefwijze en gewoonten en beleefden de reis van hun leven.Tijdens deze reis bezochten ze de partners van Broederlijk Delen en staken ze samen de handen uit de mouwen, verbleven ze in gastgezinnen op het platteland en ontmoetten ze hun leeftijdsgenoten tijdens een jongerenforum. Ze wisselden gewoontes, tradities, ervaringen en uitdagingen uit.De reis was een geslaagde en onvergetelijke ervaring, waar de jongeren veel uit hebben geleerd.