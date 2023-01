Driekoningen zingen op de Genendries in Millen

Er werd geen enkel huis overgeslagen, want overal werden ze verwacht en was er telkens een warm onthaal. Na het zingen kregen deze schattige koningen telkens wat lekkers of zelfs een centje. Volgend jaar zullen ze vast en zeker opnieuw op ronde gaan om driekoningen te zingen want dat is een traditie die zeker niet verloren mag gaan!