Het houdt niet op voor Romelu Lukaku: Rode Duivel opnieuw aan de kant met blessure

De terugkeer van Romelu Lukaku bij Inter is nog geen succes gebleken, ook niet in 2023. Na de kritiek na zijn zwakke partij in de competitie blijkt ‘Big Rom’ nu opnieuw last te hebben van een fysiek kwaaltje.

De 29-jarige Rode Duivel zal namelijk niet spelen in de achtste finale van de Italiaanse beker tegen Parma, een wedstrijd die dinsdag om 21u00 gepland staat. Zo meldt La Gazzetta dello Sport.

“Dit had een kans kunnen zijn om minuten te maken en misschien nog eens een doelpunt te scoren”, aldus de roze sportkrant. “Maar maandag kwam het verdict: een ontsteking van de pezen in zijn linkerknie. De beschikbaarheid van Lukaku zal in de komende dagen opnieuw worden geëvalueerd. Daarna zal moeten blijken of ‘Big Rom’ fit genoeg is voor wedstrijd van zaterdag tegen Verona. Lukaku gaat nu allereerst apart trainen en keer pas bij verbetering terug bij de groep.”

Lukaku maakte dit seizoen amper zeven optredens voor Inter, met twee doelpunt en één assist, door een reeks blessures die hem van het veld hielden. Bij de Gazzetta vragen ze zich al luidop af of de huurovereenkomst tussen de Nerazzurri en Inter wel verlengd zal worden. Dat was het originele plan, maar hij is een dure vogel qua salaris. “Inter verwacht meer van hem in de tweede helft van het seizoen”, klinkt het.