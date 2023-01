Thomas Müller blijft beschikbaar voor Duitse nationale ploeg: “Zal er zijn als coach me nodig heeft”

Thomas Müller is niet van plan een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Na de snelle exit van Duitsland op het WK in Qatar liet de 33-jarige aanvaller uitschijnen dat hij mogelijk zou stoppen als international, maar dat zal niet gebeuren. Maandag bevestigde hij op het trainingskamp van Bayern München in Doha dat hij beschikbaar blijft.

“Ik blijf ter beschikking van het nationale team als men mij nodig heeft, zolang ik profvoetballer ben”, vertelde Müller. “Het zegt mij niets om te stoppen als een bondscoach mij nog kan gebruiken. Ik kan ermee leven als ik niet opgeroepen word, ook al zou ik er bij willen zijn. Het is aan de coach om te beslissen wanneer en hoe. Het doel is opnieuw succesvol te zijn. Het gaat niet om individuen. Hansi (Flick, red.) heeft voorin veel opties. Ik ben relaxed maar zal er zeker zijn als de coach mij nodig heeft.”

De 121-voudige international liet vorige maand na de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK uitschijnen dat zijn interlandcarrière voorbij was, maar volgens Müller speelden toen de emoties na de laatste groepsmatch tegen Costa Rica hem parten.

De wereldkampioen van 2014, die enkele jaren geleden door toenmalig coach Joachim Löw een tijdje werd gepasseerd samen met onder meer Mats Hummels, zegt nog niet vooruit te kijken naar het volgende EK. Dat wordt in 2024 in Duitsland georganiseerd. “Het EK in eigen land is nog geen onderwerp”, verzekerde hij. “We hebben hier een goeie ploeg (met Bayern, red.) en onze doelen zijn groot. Zelf wil ik op het veld staan en plezier beleven. We zullen wel zien wat er tussen nu en 2024 gebeurt.”