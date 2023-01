Taner zat 3,5 jaar in de cel, zijn verloofde Kübra wachtte al die tijd trouw op hem

De imam verbond Taner en Kübra al in de echt en hun huwelijksreis naar Curaçao hebben ze ook al achter de rug. Over twee weken geven ze elkaar ook het wettelijke jawoord. — © rr

“Een geschenk van God”, zo noemt Taner Akkoç (33) zijn vrouw Kübra Acar (29). In 2015 raakte hij betrokken in een vuurgevecht waarvoor hij 3,5 jaar in de cel heeft gezeten. Al die tijd bleef Kübra trouw op hem wachten. Nu Taner eindelijk weer op vrije voeten is, zijn ze in het huwelijksbootje gestapt en timmeren ze samen aan een nieuwe toekomst.

Taner verwelkomt ons met een brede lach en open armen in zijn appartement in Zonhoven. Blij dat hij over zijn nieuwe leven kan praten, trots op zijn vrouw Kübra, een mooie verschijning die onvoorwaardelijk aan zijn zijde is blijven staan. Na zijn vrijlating is Taner aan de slag gegaan als pakjesbezorger. Kübra werkt voor de Vlaamse overheid en helpt mensen bij het aanvragen van een jobbonus.

Eind november heeft de imam in Beringen het koppel volgens de islamitische traditie in de echt verbonden. Op het trouwfeest waren niet minder dan 900 gasten aanwezig. Over twee weken geven Taner en Kübra elkaar ook het wettelijke jawoord in het gemeentehuis van Zonhoven. Hun huwelijksreis hebben ze al achter de rug: twee weekjes in het paradijselijke Curaçao.

Schietpartij

Even terug naar die noodlottige dag in maart 2015. Taner baat café Saz in de Houthalense wijk Meulenberg uit. Hij krijgt bezoek van een Algerijn die geld eist en dreigt om zijn ouders “iets aan te doen”. Er ontstaat een hevige ruzie en de Algerijn lost een schot dat de cafébaas op een haar mist. Taner slaagt erin om hem het wapen afhandig te maken en schiet op zijn beurt drie keer naar zijn belager. Daarna gaat hij de Algerijn nog te lijf met een fles en een metalen staaf. “Het was één grote chaos, ik was in paniek”, zo getuigt Taner. “Die Algerijn bleef maar op mij afkomen, ook nadat ik op hem had geschoten. Ik moest me wel tegen hem verdedigen.” De Algerijn overleeft de schietpartij. “Gelukkig maar, anders was ik nu een moordenaar.”

Taner en Kübra op huwelijksreis op Curaçao. — © rr

Vier maanden voor die fatale zaterdag in maart 2015 maakt Taner via Instagram kennis met Kübra Acar, een meisje uit Koersel (Beringen). “Ik had haar eerder al eens een berichtje gestuurd, maar kreeg geen reactie. De tweede keer schreef ik dat die hoed die ze op de foto droeg niet bij haar paste. En toen kreeg ik wel een antwoord”, lacht Taner.

“Ik dacht: Wat zegt die nu?” repliceert Kübra. “Hij deed nogal stoer. Ik had aanvankelijk geen enkele intentie om iets met hem te beginnen. Ook het feit dat hij in Meulenberg woonde, schrikte me toch wat af. Omdat Taner op me bleef inpraten en ook omdat ik toch wel een beetje nieuwsgierig naar hem was, heb ik toegestemd in een date.”

Goeie gast

De datum 11 november 2014 staat in het geheugen van Taner gegrift. “Dat is de dag waarop we een koppel geworden zijn. Ze vond me eerst een bad boy. Om haar voor mij te winnen, heb ik haar moeten overtuigen dat ik echt verliefd op haar was.”

Die prille liefde wordt al snel zwaar op de proef gesteld nadat Taner wordt opgepakt voor de feiten die zich afspeelden in zijn café. Kübra is dan 21. Na een relatie van amper 4 maanden heeft ze naar eigen zeggen nooit overwogen om te kappen met Taner. “Ik hield van hem en wist dat hij een goeie gast was”, knikt Kübra. “In het begin heb ik wel veel geweend. Natuurlijk waren er nogal wat mensen die meenden dat ik die relatie moest stopzetten. Mijn eigen ouders hebben nooit geprobeerd om me op andere gedachten te brengen. Mijn vader zei: ‘Als dat is wat je wil, dan respecteren we die beslissing, het is jouw leven’. Mijn mama is zelfs mee geweest naar de gevangenis om Taner te bezoeken.”

Na zes maanden voorhechtenis komt Taner weer vrij in afwachting van zijn proces. Bij de overgang van 2016 naar 2017 gaan Taner en Kübra Nieuwjaar vieren in Londen. Tijdens het vuurwerk om middernacht doet Taner - onverwacht - een huwelijksaanzoek. “Door al dat lawaai had ik hem eerst niet goed begrepen. Ik heb een paar keer moeten vragen wat hij precies had gezegd”, grinnikt Kübra.

Op dat ogenblik weet Taner niet dat hem nog zo een zware straf boven het hoofd hangt. “Mijn advocaat en ik pleitten zelfverdediging en hoopten op vrijspraak.” Een redenering die de rechtbank niet volgt. Tijdens zijn proces in 2017 wordt Taner veroordeeld tot zes jaar cel voor doodslag. Uiteindelijk moet Taner 3,5 jaar van die straf uitzitten. Eerst in de gevangenis van Hasselt, daarna twee jaar in Turnhout om te eindigen in Beveren. In oktober 2021 wordt Taner in voorwaardelijke vrijheid gesteld.

In de gevangenis van Turnhout bekwaamde Taner zich in de pyrografie, een kunstvorm waarbij je gravures in hout brandt. Zo maakte hij ook kunstwerken voor zijn grote liefde Kübra. — © jli

Houtgravures

Hoewel hij de periode in de strafinrichting van Turnhout als een ‘hel’ bestempelt, heeft Taner er wel een talent bij zichzelf ontdekt. In Turnhout bekwaamde hij zich in de pyrografie, een kunstvorm waarbij je kunstzinnige gravures in hout brandt. Zijn werken kan je bewonderen onder ‘woodartbe’ op Instagram. Intussen hangt al een lasergravure van hem in het kasteel van antiquair en tv-gezicht Paul De Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen. Tijdens zijn detentie heeft Taner ook meerdere kunstwerken gemaakt om zijn liefde voor Kübra te illustreren.

Taner beseft dat hij heel dankbaar mag zijn met een vrouw als Kübra. “Een geschenk van God”, zegt hij. “Vlak voor ik Kübra heb leren kennen in 2014, had ik mij voorgenomen om een serieuze man te worden. Voordien was ik meer een playboy, niet op zoek naar een vaste relatie. Toen heb ik tot God gebeden om een goede vrouw naar mij te sturen. Een paar dagen later zag ik Kübra op Instagram. God heeft mij een engel gestuurd. Het motiveert mij nog meer om een goed mens te zijn. Ik wil God geen reden geven om zijn geschenk terug te nemen.”

Zoals elk jong koppel smeden Taner en Kübra volop toekomstplannen. Ze willen samen een eigen koeriersbedrijfje oprichten en dromen ook van kindjes. “Als ze maar op mij lijken”, schatert Taner.