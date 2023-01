Zware verkeersagressie op rotonde in Tongeren: 58-jarige trucker in elkaar geslagen

Niet deze vrachtwagen was betrokken bij de verkeersagressie maar het was wel op die plaats dat een andere trucker in elkaar werd geslagen maandagmorgen rond 10 uur. — © Tom Palmaers

Bij zware verkeersagressie op de rotonde aan de op- en afritten van de E313 in Tongeren is een 58-jarige vrachtwagenchauffeur maandagvoormiddag in elkaar geslagen. De trucker claxonneerde toen een automobilist bruusk remde. Een discussie ontaardde in een knokpartij met de zoon van de automobilist.

De verkeersagressie gebeurde maandagvoormiddag rond 10.15 uur op de rotonde aan de Maastrichtersteenweg. Het slachtoffer reed met zijn vrachtwagen de rotonde af richting Tongeren, toen de Volvo S80 voor hem om een onbekende reden plotseling stopte. Na een korte discussie met een van de twee inzittenden werd de 58-jarige chauffeur plots aangevallen door de andere verdachte.

De man liep ernstige verwondingen op. Hij had onder andere een hoofdwonde, kneuzingen in het gelaat en op de arm, en gebroken ribben. Hij werd afgevoerd naar het AZ Vesalius in Tongeren. “De man ‘hing’ helemaal bebloed in zijn cabine, bont en blauw geslagen”, zegt de getuige die bij het slachtoffer bleef.

‘Gestoord’

De vrouw is zwaar onder de indruk van de verkeersagressie die zich maandagmorgen voor haar auto voltrok. “Niet normaal, en ik heb al eerder vechtpartijen gezien, maar dit was ‘gestoord’. De dader was niet meer bij zijn zinnen van colère. Ik durfde niet uit mijn auto stappen om hulp te bieden.” Toen ze de rotonde opreed, vertraagde het verkeer. De deur van een zwarte auto zwaaide open en een man met een baret begon een discussie met de vrachtwagenchauffeur die achter hem reed. “Ik merkte dat het bitsiger werd. De trucker tikte de baret van het hoofd van de automobilist. Het petje vloog tot voor mijn auto. Net op dat moment dook een tweede man op, een jongere kerel. Geen idee waar die vandaan kwam”, zegt de vrouw.

Op de rotonde aan De Pauze in Tongeren, vlakbij de E313, was er maandag een geval van verkeersagressie. Deze voertuigen waren niet betrokken bij het incident. — © Tom Palmaers

Vanaf dat moment ging het er bijzonder gewelddadig aan toe. “De trucker kreeg een slag, en nadien werd hij nog drie tot vier keer op zijn hoofd geslagen. De agressieveling zette zijn voet op het lichaam van de vrachtwagenchauffeur die op de grond lag. En hij bleef maar doorgaan met slaan. Ik kon de hulpdiensten niet meteen bereiken en ik beefde. Dus ik ben voor de veiligheid naar de carpoolparking gereden en daar heb ik de hulpdiensten aan de lijn gekregen. Toen ik terugkwam op de rotonde waren de ‘daders’ al weg.”

Onderzoek

De getuige is naar de gewonde man gerend. “Zijn gezicht was gezwollen, hij bloedde aan zijn hoofd en hij klaagde over pijn aan de ribben. De man voelde zich ook schuldig: ‘Ik had niet mogen claxonneren toen mijn voorligger plots remde en ik had meer afstand moeten houden’ en hij besefte ook dat hij zijn petje niet van het hoofd had mogen slaan toen hij ermee in discussie was. Ik hoop maar dat de chauffeur geen letsels overhoudt aan die agressie.” De vrouw weet ook niet wie de slagen toediende aan de trucker. Volgens het slachtoffer zou de agressieveling nog geroepen hebben: ‘Gij hebt mijn pa niet te slaan!’

Politie Tongeren is bezig met het onderzoek. Enkele getuigen hebben zich inmiddels al gemeld bij de politie. De twee verdachten werden maandagavond nog op opgespoord. De zaakvoerder van de transportfirma is verrast door de verkeersagressie waarin zijn chauffeur verwikkeld geraakte. “Hij is al in de vijftig en ik heb nog nooit iets met hem aan de hand gehad. Hij werkt al langer bij ons”, zegt de transporteur. De gewonde chauffeur verbleef maandagnamiddag nog in het ziekenhuis. “Ik heb hem nog niet kunnen spreken. Het is de eerste keer dat we met dergelijke verkeersagressie te maken krijgen.”(maw/siol)