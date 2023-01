Waar eten … Pat Krimson en Loredana? “We staan op ons wekelijks frietje tartaar”

Pat Krimson en Loredana: “In het Cordaat in Hasselt krijgen we altijd een beetje een Ibiza-gevoel.” — © RR

“Ik zit al dertig jaar in de muziek en dit is mijn drukste jaar tot nog toe”, vertelt Pat Krimson. En dan is er zaterdag nog Eurosong, waar Loredana een van de finalisten is. Om tussendoor toch te ontspannen, trekt het sympathieke muzikale duo naar de volgende adresjes.

1. Het Cordaat in Hasselt

“De cocktails zijn lekker, het eten top en de sfeer heerlijk chill met een fijn muziekje op de achtergrond. We krijgen hier altijd een beetje een Ibiza-gevoel.”

Kempische Steenweg 311 in Hasselt. Open: ma, di, wo, do, vrij, zo 11 uur, za 17 uur. Info: www.hetcordaat.be

© Instagram

2. Huize Hove in Zonhoven

“We ontdekten recent deze charmante bistro in onze eigen gemeente. En we zijn er ondertussen al een paar keer geweest. Dat zegt al genoeg, zeker? (lacht) De kaart is Italiaans getint. Je kan er zelfs ’s morgens ontbijten op z’n Italiaans. De sfeer is er bovendien heel hartelijk.”

Stationsstraat 22 in Zonhoven. Open: ma 9-18 uur, di 9-15 uur, do 12-18 uur. Vrij, za en zo 9-19 uur. Info: www.huizehove.be

© RR

3. Sapori del Sud in Heusden-Zolder

“In de zomer zijn we hier veel geweest, omdat je er ook fijn buiten kan zitten. Het eten is echt subliem: de pure, authentieke Italiaanse keuken. Voor ons is er geen betere.”

Nieuwe locatie vanaf 16/1: Stationsstraat 110 in Heusden-Zolder. Open: ma, di, vrij, za en zo 17-22 uur. Info: www.saporidelsud-zolder.be

© Instagram

4. Sans Gêne in Zonhoven

“De kaart is hier niet uitgebreid, maar alles is altijd heel vers en top bereid. Hun specialiteit is de Vlaamse klassiekers die ze in een verfijnd jasje steken. Aanrader!”

Houthalenseweg 105 in Zonhoven. Open: do, vrij 11-14 uur en 17-22 uur, za 17-22 uur, zo 11-22 uur. Info: www.sans-gene.eatbu.com

© Facebook

5. Fun-Frit in Zonhoven

“Elke week staan we op ons frietje tartaar. En die halen we altijd bij Fun-Frit. Lekker makkelijk na een drukke week van optredens en opnames en ze smaken altijd!”

Eikenenweg 59 in Zonhoven. Open: wo 11.30-21 uur, di en do 16.30-21 uur, za en zo 11.30-21 uur. Info: www.funfrit.be