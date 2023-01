Ella De Vries mag deze zomer als videoref naar WK vrouwenvoetbal: “Hoop België zo goed mogelijk te vertegenwoordigen”

Eerder was ze aanwezig op EURO 2022 in Engeland en het WK U20 in Costa Rica. Op het WK van 2015 in Canada was ze aan de slag als assistent-scheidsrechter. “Uiteraard ben ik zeer blij en enthousiast om geselecteerd te zijn voor het komende WK,” reageert De Vries. “Ik hoop België zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen op dit toernooi en een prima prestatie te leveren.” Sinds vorig seizoen is ze een vaste waarde als videoscheidsrechter in het Belgische mannen- en vrouwenvoetbal.

In totaal duidde de FIFA negentien videorefs, 55 assistent-scheidsrechters en 33 scheidsrechters aan. De Vries is onze enige landgenote op de lijst. De bekendste ref in de selectie is ongetwijfeld de Française Stéphanie Frappart. Zij was eind vorig jaar als eerste vrouwelijke hoofdscheidsrechter ooit aan de slag op het WK bij de mannen in Qatar. Daar nam ze het groepsduel tussen Costa Rica en Duitsland voor haar rekening.