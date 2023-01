Sihame El Kaouakibi vraagt opnieuw twee medewerkers aan en dient nieuw ziektebriefje in

El Kaouakibi, die al meer dan twee jaar in ziekteverlof is, diende in november vorig jaar een gelijkaardige aanvraag in. Die werd toen door het Uitgebreid Bureau geweigerd. Ook de nieuwe aanvraag botst op een ‘njet’. El Kaouakibi heeft ook een nieuw ziektebriefje ingediend. Ze zou het werk voor 20 procent mogen hervatten, maar geen publieke zittingen bijwonen.

Juridische kwestie

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement, het orgaan dat de politieke werking van het parlement regelt, heeft van Sihame El Kaouakibi opnieuw de vraag gekregen om twee halftijdse medewerkers aan te stellen. Maar net als bij de eerdere aanvraag in november 2022 is dat door het Uitgebreid Bureau geweigerd. Alle partijen zitten daarbij op dezelfde lijn, zo is te horen.

Intussen is de eerste weigering ook een juridische kwestie geworden. Zo zou El Kaouakibi een procedure gestart zijn tegen de eerste weigering van het Vlaams Parlement.

Nieuw ziektebriefje

El Kaouakibi heeft ook een nieuw ziektebriefje ingediend. Haar vorige briefje liep eind 2022 af. In het nieuwe ziektebriefje zou staan dat El Kaouakibi het werk voor 20 procent mag hervatten, maar dat ze geen publieke zittingen kan bijwonen.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) kan via haar woordvoerder enkel bevestigen dat het ziektebriefje van El Kaouakibi is verlengd. Omdat het gaat om een persoonlijk dossier en dus privacygevoelig is, geeft de voorzitter geen verdere commentaar.

El Kaouakibi wordt verdacht van subsidiefraude. Het Antwerpse parket wil haar daar ook voor vervolgen. In oktober raakte ze haar parlementaire onschendbaarheid kwijt.